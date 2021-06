Casa del Popolo Il Progresso lancia Social Hub, bando per residenze culturali e sociali

La storica casa del popolo il Progresso lancia Social Hub un bando per residenze per il 2022 dedicato ad associazioni e gruppi informali all’insegna di nuove forme di socialita’ post Covid dal 15 giugno con scadenza 31 luglio

Dall’idea del Progresso come aggregatore di Associazioni culturali, sportive e ricreative nasce il bando Social Hub per la selezione di n.15 progetti di residenza site-specific da realizzarsi nel corso del 2022 negli spazi del Progresso e del Quartiere 5. La Casa del Popolo “Il Progresso” APS indice il concorso realizzato col contributo della Fondazione CR Firenze.

Dopo il duro lockdown da marzo 2020 che ha causato una vera emorragia di associazioni che negli spazi di via Vittorio Emanuele avevano dimora da anni , la creazione del Social Hub anticipa il rilancio cittadino del centro e delle sue variegate proposte ed attivita’ che si concretizzera’ in settembre 2021. L’emergenza sanitaria legata all’epidemia Covid-19 ha colpito molto duramente tutti i settori della economia, con effetti a medio e lungo termine sul tessuto sociale ancora non valutabili pienamente. ISTAT rileva che la Toscana è la regione con il numero più alto di cittadini di età superiore ai 14 anni impegnati in

associazioni culturali, ricreative o di volontariato (circa il 23%); il 9% di esse sono concentrate nelle aree metropolitane con più di 50.000 abitanti. L’associazionismo è un ambito che è stato quasi del tutto paralizzato dalla pandemia ma che tuttavia impegna e porta benessere a molte persone. Partendo da queste analisi il Progresso vuole farsi promotore di uno dei primi incubatori cittadini rivolti ad associazioni,

incentivandone la nascita e lo sviluppo.

Forte della sua esperienza pluriennale in un ambito che gli ha permesso di adattare e modellare i suoi spazi e servizi in base alle esigenze che nel tempo le associazioni hanno manifestato, il Progresso vuole diventare un punto di approdo per tutte quelle realtà costituite o da costituirsi che necessitano di spazi adeguati per lo svolgimento delle loro attività, formazione specifica per la loro creazione e gestione e per le quali la condivisione e circolazione dei propri obiettivi e il confronto con altri organismi simili può essere stimolo di crescita e di apertura a nuove progettualità.

Social Hub infatti non si rivolge solo a coloro che hanno intenzione di creare una nuova associazione ma anche a tutte quelle associazioni che a causa dell’emergenza sanitaria hanno visto chiudere i loro usuali spazi di lavoro o che in generale necessitano di una nuova strategia per il rilancio delle loro attività.

Il Bando sollecita la presentazione di proposte da parte di associazioni o gruppi spontanei ancora non costituitisi in associazione per la creazione di progetti destinati alla realizzazione di attività culturali, sportive e ricreative da svolgersi all’interno degli spazi del Progresso e del territorio su cui insiste e che siano indirizzati ad uno specifico target del territorio.

Tra le principali finalità del bando rientrano :

rivitalizzare il tessuto sociale; creare posti di lavoro (nel rispetto della normativa vigente per il terzo settore) attraverso strutture associative legalmente riconosciute; delineare una strategia a medio-lungo termine che porterà le associazioni interne all’hub a sviluppare progetti di respiro più ampio e sempre più radicati nel territorio e promuovere azioni che avranno un impatto duraturo, anche a distanza di anni dal termine del progetto SOCIAL HUB.

Gli interventi proposti dovranno perseguire i seguenti obiettivi: favorire la nascita e lo sviluppo di nuove associazioni culturali e ricreative; contribuire al potenziamento dei servizi offerti al territorio di riferimento destinati ai cittadini; promuovere azioni a medio-lungo termine che non si esauriranno con la conclusione del progetto ma che avranno un impatto duraturo e stabile nel tempo; dare vita ad un circolo virtuoso di

azioni finalizzate al miglioramento delle condizioni sociali e psicologiche della cittadinanza.

Ogni associazione che entrerà a far parte del SOCIAL HUB avrà a disposizione l’UTILIZZO GRATUITO DEGLI SPAZI DEL PROGRESSO (sala teatro, palestra, sala cinema/formazione, spazio coworking) per lo svolgimento delle proprie attività e potranno accedere gratuitamente a workshop di FORMAZIONE SPECIFICA E CONSULENZA finalizzati all’ottimale gestione e sviluppo della propria associazione operante

nel terzo settore.

I soggetti ammessi all’hub saranno associazioni da costituire (gruppi spontanei) o già costituite che hanno difficoltà a riprendere la loro attività, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Casa del Popolo “Il Progresso” APS, per iniziative o progetti nei settori della cultura, dello sport e del sociale. Verrà data priorità ai gruppi o associazioni i cui membri hanno meno di 35 anni.

Le associazioni che intenderanno entrare gratuitamente nell’hub dovranno presentare un progetto site- specific di durata annuale. Le proposte verranno vagliate da una commissione costituita dai membri del consiglio direttivo dell’Aps e di esperti appositamente convocati.

Per partecipare al Bando, i soggetti proponenti devono presentare la propria candidatura esclusivamente online inviando le proposte complete a partire dalle ore

10:00 del 15.06.2021 e con scadenza alle ore 22.00 del 31.07.2021, salvo eventuali proroghe che saranno comunicate sui canali promozionali del Progresso e dei partner di progetto.

L’APS si impegna a comunicare l’esito delle valutazioni ai partecipanti e a pubblicare l’elenco delle associazioni e dei gruppi aggiudicatari entro e non oltre il 07 settembre 2021, dandone notizia anche sui propri canali di comunicazione.

Il Bando si apre il giorno 15.06.2021 alle ore 10:00 e scade il giorno 31.07.2021 alle ore 22:00. Il modulo di candidatura deve essere inviato all’indirizzo ilprogresso@gmail.com firmato dal legale rappresentante o dal referente di progetto. Entro il 07.09.2021 la commissione valutatrice si impegna a

rendere pubblico l’esito sul sito

I progetti dovranno prevedere come data di inizio quella del 01.10.2021 e

terminare entro il 01.10.2022.