Carrara: uomo muore accoltellato, arrestato il figlio

Tutto sarebbe avvenuto nel cortile dell’abitazione della famiglia. Sul posto intervenuti i sanitari, polizia e carabinieri.

A colpirlo, secondo quanto emerso al momento, sarebbe stato il figlio in seguito a una lite. Il giovane 26enne, scappato, è stato trovato e arrestato dai carabinieri, verso le 14, a Marina di Massa. Da quanto si apprende ieri sera durante una lite in famiglia il giovane avrebbe ucciso il padre accoltellandolo. L’omicidio è avvenuto in un condominio popolare dove la famiglia formata da cinque persone, abitava da qualche anno.