Carrara: finisce in torrente con la bici, muore ciclista

Dalle prime ricostruzioni pare che sia caduto accidentalmente nel torrente l’uomo trovato morto stamani alla periferia di Carrara (Massa Carrara). Accanto al cadavere, nel torrente, c’era una mountain bike.

Questa mattina è stato rinvenuto un corpo di un uomo in un fosso alla periferia di Carrara (Massa Carrara) nella zona del Castello Rosso di Ficola. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Dalle ipotesi formulate risulta che la vittima sarebbe caduta nel torrente che scorre lungo la stradina di collina, vicino al viadotto della strada dei marmi, mentre stava pedalando in sella alla mountain bike. L’uomo potrebbe aver urtato contro una pietra sul greto del torrente dopo il volo dalla bicicletta, colpo che sarebbe risultato fatale. La zona dove è avvenuto l’incidente è abbastanza frequentata per la presenza di alcuni vigneti, per questo un passante, trovandosi davanti il corpo, ha potuto dare l’allarme. La salma intanto è stata recuperata e trasportata all’obitorio.