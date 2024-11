Carrara: ex scuola di diventa Museo memoria Stragi nazifasciste

La Regione ha stanziato un milione di euro per sostenere il recupero e la ristrutturazione dell’edificio nella frazione del comune di Carrara, teatro di un eccidio nazifascista nel settembre 1944, dove morirono 72 civili

L’ex scuola Vincenzo Giudice di Bergiola Foscalina (Massa Carrara) rinascerà come luogo della memoria, con museo e foresteria, oltre a un presidio di soccorso alpino delle Fiamme gialle.

La Regione ha stanziato un milione di euro per sostenere il recupero e la ristrutturazione dell’edificio nella frazione del comune di Carrara, teatro di un eccidio nazifascista nel settembre 1944, dove morirono 72 civili.

Le risorse regionali contribuiranno all’esecuzione di opere murarie, al rifacimento della copertura dell’originario fabbricato principale e della terrazza, alla realizzazione degli impianti termico/sanitari e per la sicurezza antincendio. Prevista anche la sistemazione del verde, mentre i nuovi parapetti saranno caratterizzati dalla parola ‘Memoria’ visibile dall’esterno e dall’interno del fabbricato.

Particolarmente soddisfatto il presidente Eugenio Giani. “Diamo forza a un progetto di restituzione alla comunità di un immobile dall’alto valore simbolico per la storia e la memoria di tutta la Toscana, e in particolare del territorio carrarino. Lì vi trovarono la morte 72 civili innocenti, quasi tutti donne, ragazzi e bambini, i cui corpi subirono persino il vilipendio”, ricorda, sottolineando poi la figura di Vincenzo Giudice “maresciallo delle fiamme gialle che si offrì invano alle truppe nazifasciste per fermare la loro brutale rappresaglia, ma venne ucciso poco prima del massacro, che non risparmiò sua moglie e i figli. Il suo sacrificio è un esempio di coraggio, senso delle istituzioni, amore per la Patria, che è nostro dovere non dimenticare”.

Per la guardia di finanza a commentare è il comandante generale della Toscana, Giuseppe Magliocco. “A nome di tutte le Fiamme gialle esprimo i sensi della più profonda gratitudine alla Regione e al Comune di Carrara per la condivisione del progetto di recupero della ex scuola Vincenzo Giudice di Bergiola Foscalina, luogo di dolore e di memoria per la strage di inermi e del sacrificio del maresciallo maggiore della guardia di finanza, medaglia d’oro al valor militare e della sua famiglia a cui è dedicata”, esprimendo soddisfazione anche per la realizzazione, all’interno dell’edificio, della sede logistico-operativa per il soccorso alpino della Finanza