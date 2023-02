Carnevale di Pace, a Firenze doppio appuntamento

Firenze, si svolgerà nel capoluogo toscano, organizzato dai Consigli di Quartiere 4 e 5, il Carnevale di Pace.

Due gli appuntamenti, il 12 e il 19 febbraio. Il primo appuntamento prevede un corteo colorato e multiculturale, l’invito è quello a indossare i colori arcobaleno della bandiera della pace, con raduno in piazza dell’Isolotto dalle 14.30: poi la sfilata, con comunità straniere, scout, associazioni culturali e scuole, fino al parco di Villa Vogel dove si svolgeranno giochi e laboratori per bambini, danze, balli e musica da tutto il mondo, spettacolo dei bambini delle scuole.

In caso di previsioni meteo avverse, è stato spiegato nel corso della presentazione a Palazzo Vecchio, la manifestazione sarà rimandata al 26 febbraio. Il 19 febbraio al parco San Donato spazio ad un altro corteo colorato con musiche e danze, sempre dalle 14.30. Dalle 16, nella piazza interna al centro commerciale San Donato previsti giochi ed esibizioni per bambini e bambini

Il vicesindaco e assessore alla cultura di Palazzo Vecchio Alessia Bettini ha evidenziato che “torna una manifestazione importante, un Carnevale all’insegna della pace, della coesione e della condivisione, un modo vero e concreto per creare comunità e sentirsi parte di un pianeta in cui dobbiamo vivere nel rispetto gli uni degli altri. È importante tenere alta l’attenzione sui valori della pace, della fratellanza e del rispetto tra i popoli anche attraverso una bella opportunità di socialità come questa che animerà i quartieri 4 e 5”.