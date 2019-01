Capodanno, migliaia nelle piazze di Firenze

Firenze, oltre 30 mila in piazza per la notte di Capodanno, e secondo Palazzo Vecchio, le manifestazioni si sarebbero svolte senza particolari problemi per quanto riguarda traffico e sicurezza.

Sold out il ‘Concertone di Capodanno’ al piazzale Michelangelo con Renga, Lorenzo Baglioni e Baby K, e la musica elettronica alla Manifattura Tabacchi, affollatissime le principali piazze del centro, in particolare piazza della Signoria dove era in programma il tradizionale concerto di musica classica e piazza del Carmine con la musica gospel.

Tante famiglie e bambini al Cirk Fantastik all’Anconella, previsto già dal pomeriggio.

In servizio erano presenti 116 agenti di Polizia municipale e – smpre secondo un comunicato del Comune di Firenze – La nottata è trascorsa senza particolari disagi.

Non sarebbe poi stata rilevata alcuna violazione del divieto di detenere, vendere o somministrare bevande in vetro nonché di vendere, detenere o far esplodere materiale pirotecnico. Nessun sequestro di petardi o incidenti legati al loro impiego.

Tra gli eventi da segnalare, l’incendio di due cassonetti in via Aretina, un incidente in via Baracca con un unico veicolo coinvolto e il conducente ferito e un altro sinistro in via Frà Bartolomeo con un’auto che è finita contro una bicicletta e due veicoli in sosta, leggermente feriti gli occupanti e il ciclista.