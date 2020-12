Capodanno 2021, con Controradio e Comune di Firenze

Firenze, per Capodanno 2021, dalle ore 21:00 del 31 dicembre, Controradio trasmetterà, su tutti i suoi media, ‘Futura‘, lo spettacolo musicale che il Comune di Firenze, insieme all’associazione Mus.e ed il supporto di toscana energia, organizza per chiudere l’anno 2020.

In occasione del Capodanno 2021, infatti si esibiranno in concerto da Palazzo Vecchio Daniele Silvestri, Ghemon, Gabriella Martinelli, Naomi Berril ed Erica Mou, mentre al “al timone della nave futura”, in viaggio verso il nuovo anno, ci sarà l’attore Maurizio Lombardi.

Il filo conduttore dello spettacolo, scritto e diretto da Edoardo Zucchetti e Francesco Cacchiani, sarà la magia emanata dalla scatola magica di Palazzo Vecchio. In una Firenze deserta e silenziosa, all’improvviso, appare la figura di un mago, Maurizio Lombardi, che con un incantesimo ci fa entrare a Palazzo Vecchio. E qui, tra le meraviglie delle tante sale, in mezzo ad affreschi e arazzi, dipinti e sculture, irromperà la musica e la danza degli artisti: Erica Mou, Naomi Berrill, Jennifer Rosati, Ghemon e Daniele Silvestri.

Subito dopo partirà poi, sulle frequenze e sugli altri media di Controradio, lo show di Giustina Terenzi e Giovanni Barbasso che vi accompagneranno fino al 2021 con buona musica e chiacchere con gli ascoltatori.

Il Coronavirus ha cancellato i festeggiamenti in compagnia, niente feste di piazza o ristoranti e feste nei locali, ma possiamo sempre sentirci più vicini seguendo la modulazione ed interagendo con i canali social di Controradio.

Ma festeggiare, anche se in misura ridotta è importante, serve “ad esorcizzare il tempo che passa a ad aprirci al futuro sotto i migliori auspici”, passa il Capodanno 2021 in compagnia di Controradio.