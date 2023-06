Cantieri tramvia e ritardi bus, convocato domani tavolo in Comune-AT- sindacati

Cantieri tramvia e ritardi del Tpl – “Convocato per martedì incontro con azienda e rappresentanze sindacali”. L’intervista all’assessore alla mobilità di Firenze, Stefano Giorgetti.

Cantieri tramvia – “Ogni autobus di Autolinee Toscane in transito nella zona dei cantieri della tramvia, lungo le nuove modifiche di percorso, accumula in media 35 minuti di ritardo ad ogni singolo passaggio. E’ impossibile rispettare le corse programmate”. A dirlo Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal. “L’utenza – spiegano i sindacati – è giustamente infuriata, in molti casi si rivolge arrabbiata agli autisti con un forte rischio di nuove aggressioni; conducenti che non hanno più una regolarità nelle pause di guida, non hanno più certezza di avere il cambio del personale e non riescono a raggiungere i luoghi di montata in servizio in tempi certi. Il disegno delle nuove linee e il transito in strade congestionate rendono i tempi di percorrenza insostenibili per chiunque abbia la buona volontà di utilizzare l’autobus”. “Chiediamo – dice – interventi immediati, come il ridisegno delle deviazioni e dei tempi di percorrenza, strade riservate ai mezzi pubblici e il ripristino degli autisti di riserva speciale (come per i cantieri delle altre linee) che garantiscano i cambi del personale. La situazione è davvero pesante e in mancanza di provvedimenti da parte di Comune e azienda siamo pronti ad aprire lo stato di agitazione”.

“Dopo aver dato già ieri la disponibilità dell’Amministrazione a incontrare azienda e rappresentanze sindacali, ho convocato oggi stesso un incontro concordando la data di martedì 20 giugno, per valutare ogni possibile miglioramento della situazione”. Lo ha annunciato l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti in risposta alle dichiarazioni dei consiglieri di opposizione sulla situazione cantieri tramvia e deviazioni autobus.

”Le variazioni apportate alle linee del trasporto pubblico locale su gomma per la modifica alla viabilità di piazza San Marco – ha proseguito Giorgetti – sono conosciute da tempo e concordate nelle riunioni settimanali insieme ai rappresentanti dell’Azienda che svolge il servizio. Si tratta di modifiche importanti, che nella fase iniziale e soprattutto nei primi giorni causano i disagi annunciati. I ritardi accumulati non sono solo determinati da questi cambiamenti; in ogni caso, l’Amministrazione, come già comunicato ieri ai sindacati, si è resa disponibile a incontrare l’Azienda e le rappresentanze sindacali. Inoltre, rinnoviamo ai sindacati l’invito a partecipare, con proprio delegato, alle riunioni settimanali come già avvenuto per la realizzazione delle altre linee”.