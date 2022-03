Campi Bisenzio: ordinanza per spegnere riscaldamenti l’1 aprile

Campi Bisenzio (Firenze): il sindaco Emiliano Fossi ha disposto con un’ordinanza di spegnere anticipatamente il riscaldamento nel territorio comunale, a partire dall’1 aprile 2022.

Campi Bisenzio: con un’ordinanza del sindaco Emiliano Fossi, verrà spento il riscaldamento nel Comune il 1 aprile 2022, in anticipo di quindici giorni rispetto al previsto.

La decisione, spiega una nota del Comune di Campi Bisenzio, “è stata condivisa con altri comuni metropolitani per una serie di ragioni: limitare gli effetti del caro energia dovuti alle conseguenze della guerra in Ucraina, porre attenzione alle problematiche climatiche abbassando le emissioni e incentivare stili di vita sempre più sostenibili”. “Visto anche il previsto aumento delle temperature – conclude la nota – si intende in questo modo dare un segnale alla cittadinanza anche con l’intenzione di diminuire la dipendenza da fonti non rinnovabili. Dall’1 aprile, 15 giorni prima del previsto, saranno quindi spenti tutti gli impianti di riscaldamento sul territorio comunale ad eccezione di: ospedali, case di cura cliniche, scuole materne e asili nido.