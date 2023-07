Domani a Firenze sarà ancora codice rosso per il caldo

E’ atteso per la giornata di domani il picco di caldo in città, almeno per adesso. Domenica 16 sarà infatti ancora codice rosso a Firenze per ondata di calore così come emerge dal nuovo bollettino elaborato dal Ministero della salute.

Una nota di Palazzo Vecchio consiglia di non uscire all’esterno nelle ore più calde del giorno, di bere molta acqua anche in assenza di stimolo di sete, di limitare l’uso degli elettrodomestici per non contribuire all’aumento della temperatura negli spazi interni, di areare l’abitazione delle ore fresche e di non lasciare in sosta l’auto al caldo con persone o animali all’interno.

Visto che il forte innalzamento delle temperature e il caldo di questi giorni è favorevole all’aumento delle concentrazioni di ozono e al superamento dei livelli di criticità si consiglia ai soggetti sensibili (anziani, bambini, donne in gravidanza, chi svolge attività lavorativa o fisica all’aperto) e ai soggetti a rischio (persone asmatiche, con patologie polmonari o cardiache), il Comune consiglia anche di evitare la permanenza prolungata all’aria aperta nei luoghi soleggiati, di evitare l’attività ricreative con esercizio fisico intenso all’aperto, di concentrare l’attività lavorativa faticosa all’aperto nella fascia pomeridiana, auspicando pause in zone o strutture ombreggiate.​

L’ondata di caldo dovrebbe proseguire anche nei primi giorni della prossima settimana. Per questo il Comune ha preparato tutta una serie di provvedimenti.