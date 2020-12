Calcio: Commisso, lo stadio è un sogno forse irrealizzabile

Il patron della Fiorentina ha risposto così ad una lettera di tifosi del viola club dell’Isola d’Elba

“Per come si stanno mettendo le cose e per quello che sento e leggo ho tanta paura che uno stadio nuovo per la Fiorentina possa rimanere solo un sogno, irrealizzabile”. Così Rocco Commisso rispondendo ad una lettera inviatagli dal viola club dell’Isola d’Elba ‘Scoglio-nati viola’ attraverso il suo vicepresidente. Federico Pellegrini. Nella missiva il presidente e proprietario della Fiorentina ha ribadito di “avere a cuore la squadra viola quanto gli stessi

tifosi” e l’obiettivo è costruire “un futuro ricco di soddisfazioni” e al riguardo “lo stadio è vitale per le società che hanno ambizioni”. I segnali però, a suo avviso, non invitano

all’ottimismo.