Echoes

ISIA FIRENZE in collaborazione con CONTRORADIO presenta “ECHOES. Conversazione tra ragazze di oggi e ragazze degli anni ’80″.



Echoes – La presentazione Echoes · 11 giugno 2026 · 17 min

Echoes è una produzione di Florence New Vintage, un progetto di ISIA Firenze sviluppato nell’ambito di City Open Museum, progetto nazionale coordinato dall’Accademia di Belle Arti di Carrara e sostenuto dal PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Responsabile del progetto per ISIA Firenze: Francesca Parotti.

Echoes è una serie di conversazioni tra donne che hanno vissuto la Firenze degli anni Ottanta e giovani studentesse di oggi. Attraverso il confronto tra generazioni, il progetto esplora temi come musica, moda, radio, teatro, cucina, lavoro e libertà personale. Le testimonianze di protagoniste provenienti da ambiti diversi restituiscono il ritratto di una città creativa e in trasformazione, facendo della memoria uno strumento per comprendere il presente.

Primo Episodio – Claudia e Sofia incontrano Giovanna

Una riflessione sul confronto tra le pratiche culturali e creative degli anni Ottanta e quelle contemporanee. Dalla radio ai social media, dalla moda ai luoghi di aggregazione, la conversazione analizza le trasformazioni nelle forme di espressione e partecipazione giovanile.

Claudia e Sofia incontrano Giovanna Echoes · 13 giugno 2026 · 26 min

Secondo episodio – Martina e Martina incontrano Barbara

La conversazione è dedicata all’evoluzione della cultura della convivialità a Firenze dagli anni Ottanta a oggi. Attraverso l’esperienza di “Pane e Vino” vengono affrontati i temi della ristorazione, della socialità, del ruolo femminile e delle trasformazioni nei comportamenti collettiviTerzo episodio – Arianna e Beatrice incontrano Beatrice

Un percorso attraverso il mondo della moda, del teatro e della vita culturale fiorentina degli anni Ottanta. La testimonianza mette in luce le relazioni tra sperimentazione artistica, crescita personale e trasformazioni sociali di una stagione particolarmente dinamica.Quarto episodio – Arianna e Claudia incontrano Donatella

Un racconto della scena culturale e creativa fiorentina degli anni Ottanta, tra moda, relazioni internazionali e nuove forme di socialità. La conversazione riflette sui cambiamenti intervenuti nelle opportunità, nei linguaggi e nelle libertà delle giovani generazioni.Quinto episodio – Lisa e Martina incontrano Serena

L’esperienza del laboratorio artigianale “L’Anello del Re” offre uno sguardo sulla moda indipendente fiorentina degli anni Ottanta. La conversazione approfondisce il rapporto tra creatività, autoproduzione, reti culturali e modelli alternativi al consumo contemporaneo.Sesto episodio – Elisa e Stefania incontrano Lorenza

La conversazione ripercorre il percorso professionale di una protagonista della scena musicale fiorentina, affrontando temi quali il ruolo delle donne nella musica, i cambiamenti tecnologici e le diverse modalità di produzione e fruizione culturale tra ieri e oggi.Episodio extra: Echoes – La presentazione.

Intervista di Chiara Brilli ad Antonio Glessi e Sara Maggi