C.Conti condanna ex presidente Uncem Toscana

Il sindaco di Pescia (Pistoia) Oreste Giurlani, che ha annunciato voler di ricorrere cotnro la sentenza, è stato condannato dalla Corte dei conti a pagare 724mila euro per spese e rimborsi intascati quando era presidente dell’Uncem Toscana.

Lo scrive Il Tirreno su una vicenda che abbraccia un periodo che va dal 2012 al 2016. Per il quotidiano “l’ammontare del danno patrimoniale deriverebbe per 338.784 euro da somme di denaro pubblico spese e non documentate; per 241.621 euro da rimborsi spese di cui non è stata dimostrata la necessità né la natura istituzionale; e per 143.960 euro per incarichi di collaborazione che Giurlani si era autoconferito”. L’ex presidente Uncem farà ricorso perché convinto che la sentenza si basi “su elementi ormai superati dai nuovi documenti presentati e dagli elementi emersi nelle prime udienze del processo penale”. Per Giurlani, infatti, si continua a parlare di rimborsi spese per cappotti, telefoni e materiale sportivo, “che sono stati fin dall’inizio i simboli mediatici delle accuse mosse nei miei confronti” mentre per il sindaco di Pescia sono invece “presupposti che abbiamo già contestato con la produzione di documenti, dei quali evidentemente non si è tenuto conto”.