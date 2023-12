Burlesque e cabaret al Niccolini di San Casciano per Capodanno!

Sta per arrivare la notte di Capodanno più scintillante che ci sia, piena di lustrini, piume e paillettes! Queerlesque presenta: Burlesque & Cabaret! Uno spettacolo diretto da Sylvie Bovary. Domenica 31 dicembre al Teatro Niccolini di San Casciano Val di Pesa.

Un capodanno scintillante pieno di lustrini, piume e paillettes! Unisciti a noi per un’esperienza unica e spettacolare nel magico mondo del vero burlesque! Uno spettacolo divertente e frizzante tra teatro, danza, musica e circo contemporaneo! Di seguito il programmanel dettaglio:

Ore 20:30: Le porte del teatro di San Casciano si spalancheranno per accoglierti con un aperitivo di benvenuto esclusivo in compagnia degli artisti. Alle ore 22:00: Che lo spettacolo abbia inizio! Il maestro di cerimonia, Attilio Reinhardt, vi condurrà in un viaggio senza tempo, attraverso scenari fantastici, piume luccicanti, abiti sgargianti e figure misteriose. Spettacoli incredibili ti incanteranno fino all’arrivo del nuovo anno!! A mezzanotte: Bollicine per un brindisi spettacolare per festeggiare l’arrivo del 2024! Lo spettacolo, diretto da Sylvie Bovary, vedrà la partecipazione di artisti di fama internazionale provenienti da tutta Europa, tra cui: La Viola Vixen, Germania, Wayne King, Germania, Adelaide, Italia, Rosabelle Selavy, Francia, Lou Safire, Inghilterra, Freida Nipples, Inghilterra, Andy Candy, Italia e Cristiana Morelli, Italia.

Non perdere l’occasione di vivere questa notte magica e coinvolgente. Acquista subito i tuoi biglietti e preparati ad un Capodanno indimenticabile! QUI

INFO: Biglietteria (Ufficio) in Piazza della Repubblica 12, San Casciano in Val di Pesa (Fi) Orari ufficio: lunedì. martedì, giovedì e venerdì dalle 9,30 alle 13,30 – giovedì dalle 15,00 alle 19,00 – mercoledì CHIUSO Tel. 055 8256388 / 393 9829857