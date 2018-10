Bruxelles: Rossi rilancia in Europa l’appello “Insieme contro il razzismo”

Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi rilancerà oggi a Bruxelles temi e contenuti dell’appello “Insieme contro il razzismo”, sottoscritto nel giugno scorso insieme al sindaco di Firenze Dario Nardella

In un momento in cui l’Europa è agitata da spinte xenofobe e sovraniste, che stanno mettendo in discussione come mai avvenuto prima i fondamenti stessi della costruzione europea, l’appello a Bruxelles ripropone con forza i valori fondamentali di solidarietà, eguaglianza, tolleranza dell’Europa democratica.

Firmato già da migliaia di cittadini ed esponenti della politica, della cultura dell’arte, il testo, anche in inglese, è disponibile sul sito della Regione Toscana all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/ speciali/insieme-contro-il- razzismo: chiunque lo voglia, può aderire inviando una mail a [email protected] regione.toscana.it.

Dell’appello si parlerà nel corso dell’incontro sul tema “L’Europa è al bivio”, organizzato dalla Regione Toscana e dal Movimento Europeo/Italia – firmatari di un Memorandum di intesa -, che si terrà oggi alle 18.30 presso il Press Club Brussels Europe, rue Froissart 95.

Moderati dal giornalista Lorenzo Consoli, si confronteranno il presidente della Toscana Enrico Rossi, il presidente del Movimento Europeo/Italia, Pier Virgilio Dastoli, l’eurodeputato Jean Arthuis e il presidente del Gruppo Spinelli, Andrew Duff.