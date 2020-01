Bottiglia incendiaria contro caserma Carabinieri Aretino, a fuoco auto

Una bottiglia incendiaria è stata lanciata la notte scorsa contro la caserma dei carabinieri a Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo: a fuoco un’auto di servizio dei militari.

E’ quanto emerso in seguito ad accertamenti sul rogo che ha interessato la vettura: al momento, in base a quanto appreso, le indagini sono a tutto campo per risalire a cause e autori del gesto. Da quanto ricostruito al momento, la bottiglia, lanciata contro il muro, si è infranta. Il liquido si è così sparso raggiungendo anche le gomme dell’auto di servizio poi interessata dalle fiamme.

Secondo quanto emerge dalle indagini la bottiglia incendiaria è stata lanciata intorno all’1,40 nel resede della caserma dei carabinieri di Pergine Valdarno (Arezzo), distruggendo poi un’auto di servizio e danneggiando anche la facciata della stazione, anneritasi per il fumo sprigionatosi dal rogo. Stando ai primi riscontri chi ha gettato la bottiglia oltre la recinzione avrebbe studiato il gesto, tanto da essersi posizionato in un angolo nascosto alle telecamere. I militari si sono subito accorti di quanto stava avvenendo, ma non sono riusciti a salvare l’auto. Sul posto accorsi poi i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme.

I carabinieri hanno visualizzato tutti i filmati delle telecamere di sorveglianza della caserma e stanno passando in rassegna i sistemi di videosorveglianza della zona, per capire se in qualche frame sia rimasta impressa l’immagine di chi ha compiuto il gesto. Gli abitanti della zona sono stati svegliati dalla deflagrazione e sono accorsi in strada ma nessuno avrebbe notato niente di speciale.

La caserma non è considerata un obiettivo sensibile particolarmente in vista. Secondo gli stessi militari non si tratterebbe di un attentato a sfondo politico ma di un atto di vandalismo o piccolo sabotaggio

“Quello che è successo questa notte a Pergine Valdarno è inaccettabile, gravissimo e pericoloso. Un episodio da condannare fermamente per la violenza che esprime, per il valore simbolico che rappresenta e soprattutto per l’offesa arrecata a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno indossano una divisa ed a proprio rischio e pericolo difendono e proteggono la collettività”. E’ quanto afferma Simona Neri, sindaco di Laterina Pergine (Arezzo), esprimendo solidarietà e vicinanza ai carabinieri dopo che nella notte una bottiglia incendiaria è stata lanciata contro la caserma dell’Arma nel comune dell’Aretino.

“Le forze dell’ordine – aggiunge Neri – rappresentano la prima istituzione nazionale che infonde fiducia nella cittadinanza e per tale motivo torniamo a condannare quanto accaduto augurandoci che quanto prima si individuino le dinamiche e le responsabilità di questo reato gravissimo”.