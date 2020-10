Borse di studio per laureati con progetti di contemporanea

Da domani, 15 ottobre fino al 20 novembre, potranno essere presentate le proposte congiunte fra enti e collaboratori. A disposizione 80 mila euro a sostegno dell’occupazione del settore culturale a seguito delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria.

Dieci borse di studio per altrettanti giovani under 35 con laurea o diploma tecnico professionale coerente con il progetto presentato ed enti nell’ambito dell’arte contemporanea con sede nella Città Metropolitana di Firenze: è quanto prevede il bando della terza edizione “Arte contemporanea e nuove professionalità in tempo di Covid-19”.

L’iniziativa è promossa e sostenuta da Fondazione CR Firenze e da OAC-Osservatorio per le Arti Contemporanee. I vincitori e le vincitrici potranno ricevere 8000 euro per lo svolgimento delle attività che dureranno otto mesi, a partire da gennaio 2021.

“La crisi di fronte a noi non è una crisi di settore ma una crisi di sistema che porta ad un’inevitabile contrazione delle risorse disponibili – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze -. Abbiamo un’importante opportunità di provare ad immaginare un cambio di approccio che parta proprio da un’analisi sulla sostenibilità del sistema. È necessario costruire strategie di rete per far crescere gli equilibri degli investimenti. E noi immaginiamo che questo cambiamento veda i giovani come protagonisti. Per questo lo sviluppo progettuale sollecitato da questo bando rappresenta un’occasione da cogliere”.

Il bando è consultabile al link.