Borgo San Frediano Cede trave in palazzo Firenze, a breve distanza da dove si aprì la buca al centro carregiata. VVF, niente problemi di agibilità

Firenze, intervento dei vigili del fuoco venerdì sera per verificare la stabilità di un palazzo in borgo San Frediano, nell’Oltrarno storico, dopo che i proprietari avevano segnalato il cedimento di una trave in cemento in una cantina situata sotto il livello della strada.

La via dove il cedimento è avvenuto è borgo San Frediano, che è la stessa via dove il 22 dicembre scorso, pochi metri più avanti, si aprì al centro della carreggiata una buca sulla fognatura cittadina e la strada venne chiusa per alcuni giorni per i lavori di riparazione, lavori che poi si sono conclusi con la riapertura al transito dei veicoli.

Gli accertamenti, secondo quanto si apprende dagli stessi vigili del fuoco, hanno concluso che non ci sono problemi di agibilità, pertanto gli abitanti non vanno evacuati e possono continuare a stare normalmente nei loro alloggi.

La trave che ha ceduto è di contenute dimensioni, viene spiegato, e sostiene il solaio della cantina.

La sua improvvisa rottura aveva preoccupato i proprietari che hanno avvisato i pompieri. Al momento, secondo quanto si apprende, non appaiono correlazioni di carattere tecnico fra i due eventi benché vengano, naturalmente, messi a confronto e ci sia anche sotto questo aspetto un motivo di valutazione.

I vigili del fuoco invieranno al Comune la loro relazione tecnica sulle verifiche effettuate stasera allo stabile. La polizia municipale è intervenuta per le necessarie deviazioni del traffico durante le operazioni dei vigili del fuoco per favorire le quali è stato necessario chiudere per il tempo necessario borgo San Frediano.