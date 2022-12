Bilancio 2023 del Comune di Firenze, Nardella: “Avrà grande attenzione verso i temi del welfare”, ma anche Tav, Franchi e tramvie

Firenze, secondo quanto dichiarato dal sindaco, Dario Nardella, in una conferenza stampa sui numeri dell’anno 2022, il bilancio 2023 del Comune di Firenze “avrà grande attenzione verso i temi del welfare, l’assistenza ai più deboli, agli anziani e alle famiglie in difficoltà”.

Per quanto riguarda il bilancio 2023, ha spiegato Nardella, “sarà quello delle opere pubbliche: partiremo con i lavori della Tav ed entro la fine del 2023 con quelli per la riqualificazione dello stadio Franchi, e poi sarà anche l’anno delle tramvie”.

Nel 2022 “abbiamo realizzato tutti i progetti del Pnrr che ci eravamo dati – ha affermato Nardella -, in alcuni casi anche in anticipo, come ad esempio la gara per la progettazione esecutiva e l’appalto dei lavori per il nuovo stadio Franchi, e di questo siamo molto orgogliosi, così come l’anticipazione delle gare sulle nuove linee della tramvia”.

L’altro punto positivo, secondo il sindaco, “che non riguarda direttamente noi ma che ha certamente beneficiato dell’azione dell’amministrazione comunale, sono i dati economici. Il 2022 è stato un anno importante perché abbiamo registrato nuovamente un aumento dei consumi ma anche un forte abbassamento della disoccupazione che è arrivata al 5,4%”. Le cose non realizzate, ha sottolineato Nardella, “sono soprattutto i progetti condizionati dalla crisi energetica, del caro materiali e del Covid”.

Nel campo dell’edilizia scolastica, nel 2022 sono stati realizzati dal Comune di Firenze 70 interventi per un valore complessivo di 20,3 milioni di euro, ed è stato deliberato il percorso verso la gestione in house del servizio di refezione scolastica. Per gli impianti sportivi nel 2023 l’amministrazione comunale realizzerà interventi per un valore di 34,7 mln.

C’è stato uno stanziamento straordinario di 2,5 mln sul bilancio comunale del 2022 per la ristrutturazione di oltre 100 appartamenti per finita locazione. Sono stati ristrutturati 150 alloggi popolari, ci sono state 50 assegnazioni per emergenza sfratti, e sono stati erogati 2,8 mln di contributo affitto. Sono in corso di realizzazione 106 alloggi in via Torre Agli, mentre sono stati programmati e finanziati 88 alloggi Erp. Nel 2022 sono state installate 103 telecamere di videosorveglianza, per un totale complessivo di 1.503.

Sono state messe 1.300 nuove alberature (più 5.500 da inizio mandato) per un totale di 6.800; è stato realizzato un nuovo Parco a San Bartolo a Cintoia (4 ettari) con un investimento di 600mila euro ed è stato ampliato il Parco di San Donato a Novoli (25.000 metri quadrati, 230 nuovi alberi).

Con le risorse Pon Metro-React sono stati investiti 18 milioni di euro per un totale di 68 interventi di verde pubblico che prevedono tra l’altro 1800 metri quadrati di pareti verdi su scuole ed edifici comunali, 2.000 metri lineari di strade e piazze alberati, 1.500 nuovi alberi.

Sono state realizzate 35 km di asfaltature; sul fronte marciapiedi sono stati riqualificati 12 km, mentre con 14 interventi sono stati riqualificati 9.600 mq di pavimentazioni storiche. Sono state pubblicate le gare per le linee 4.1 (Leopolda – Piagge) e 4.2 (Piagge – Campi Bisenzio) dell tramvia, ed è stata contrattualizzata la linea 3.2.1 (piazza della Libertà – Bagno a Ripoli). In città sono state installate complessivamente 522 colonnine elettriche: l’obiettivo è arrivare a mille grazie alla nuova gara già aggiudicata nel 2022. Da giugno 2021 a giugno 2022 gli utenti del bike sharing sono stati 1,2 milioni.