Bomba d’acqua su Capalbio, interruzione linea ferroviaria tirrenica, vigili del fuoco trasbordano 250 passeggeri da treno bloccato

Grosseto, una bomba d’acqua ha colpito nel tardo pomeriggio la zona di Capalbio, con allagamenti di strade e sottopassi e, soprattutto, con l’interruzione della linea ferroviaria tirrenica.

Come reso noto da un comunicato di Rfi, i fulmini che hanno accompagnato la bomba d’acqua, hanno danneggiato gli impianti di gestione della circolazione nella tratta fra Orbetello e Montalto di Castro, provocando il blocco della circolazione. L’interruzione ha provato diversi disagi per i viaggiatori. Alle 23, come risulta dal sito di Trenitalia, a Orbetello era fermo dalle 19:01 il treno Freccia Bianca 8619, partito da Milano Centrale alle 13:10 e diretto a Roma. I treni alta velocità e intercity vengono deviati lungo altri percorsi, mentre per i treni regionali sono previste limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus.

Un convoglio partito da Roma e diretto a Grosseto è stato bloccato a Ladispoli, i passeggeri sono stati fatti salire su un treno che ha finito la corsa a Civitavecchia. Rfi ha fatto sapere che mentre i suoi tecnici si sono “messi al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea Trenitalia si è attivata per fornire informazioni e assistenza ai passeggeri coinvolti e attivare servizi sostitutivi su strada”.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per il trasbordo di 250 passeggeri da un convoglio bloccato ad un altro.

La protezione civile della Toscana aveva prolungato a oggi il “codice giallo”, avvertendo del rischio di temporali, anche localmente forti, sul litorale centro meridionale. L’allerta meteo diffuso oggi dalla Protezione civile nazionale prevede dalle prime ore di domani altri temporali su Toscana centro-meridionale, Lazio e Campania, in estensione a Basilicata e Puglia. “I fenomeni – avverte la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.