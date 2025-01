Bomba d’acqua Firenze, soccorsa persona nel sottopasso di via Mariti

Bomba d’acqua a Firenze – Una persona rimasta bloccata con l’auto è stata soccorsa dai vigili del fuoco a Firenze nel sottopasso allagato di via Mariti, lo snodo di traffico che collega i quartieri nord della città, fra cui le zone di Rifredi e Careggi con Novoli.

In tre ore a Firenze sono caduti quasi 39 millimetri di pioggia. Una bomba d’acqua a più riprese quella di stamattina a partire dalle 7.30 che ha “provocato vari allagamenti della sede stradale e difficoltà nella ricettività del sistema fognario”. Alle 8.10 di questa mattina sono caduti addirittura 14 mm in un quarto d’ora. Alcuni torrenti hanno innalzato i livelli idrometrici: il Mugnone sopra al primo livello di criticità fissata a tre metri.

Chiuse temporaneamente al transito via di Careggi e i sottopassi di via Mariti e di via della Cascine. Si sono registrati allagamenti senza interruzione della circolazione anche in altri sottopassi tra cui quelli via Livorno, piazza Bambine e Bambini di Beslan, via XI Agosto, via Circondaria, via Palach, via Lanza e viale Milton. Altri allagamenti in varie piazze e strade come piazza Tasso e piazza della Calza, via Incontri, via delle Bagnese, piazzale Montelungo, via San Leonardo, via Pisacane, via della Pietra, via Dino del Garbo. Registrate difficoltà anche per chi si spostava sulla tramvia.

Nel sottopasso di via Mariti, una persona è rimasta bloccata con l’auto ed è stata soccorsa dai vigili del fuoco. Tuttora questo tratto di strada sarebbe chiuso al traffico.

Abbiamo raccontato la situazione in tempo reale in News Line stamattina con le segnalazioni dei nostri ascoltatori dalle zone più critiche della città. Un Oltrarno sott’acqua, ma anche come dicevamo, Osmannoro, Galluzzo, Campo di Marte.

Per gli allagamenti a Firenze si sono fermate anche le linee T1 e T2 del tram. Problemi anche sulla Firenze-Pisa-Livorno dove si segnalano straripamenti tra lo svincolo di Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa in direzione di Firenze con traffico rallentato. I