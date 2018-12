Boboli Christmas: domenica 16 botteghe aperte in via Romana

Per domenica 16 dicembre il Centro commerciale naturale Boboli ha promosso l’evento “Emozioni nell’aria”, un percorso emozionale in via Romana da piazza della Calza a piazza San Felice tra 70 botteghe aperte e bancarelle di artigianato, alla scoperta di laboratori, intrattenimenti musicali e prodotti caratteristici.

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa di Boboli, è stata predisposta una serie di provvedimenti di circolazione tra cui spicca la chiusura di via Romana.

Si inizia alle 7 (fino alle 21) con i divieti di sosta con rimozione forzata in piazza della Calza, via Romana (da piazza della Calza e via Santa Maria), via dei Serragli (tra via di Serumido e piazza della Calza), via Da’ Mori, via Serumido (tra via dei Serragli e via Da’ Mori), via del Ronco, via Santa Maria, via del Campuccio (tratto via dei Serragli-Borgo Tegolaio), Borgo Tegolaio (da via Mazzetta a via del Campuccio), via delle Caldaie, via della Chiesa (tratto via delle Caldaie-via dei Serragli).

Alle 9 (sempre fino alle 21) scatteranno ulteriori provvedimenti, ovvero la chiusura di via Romana (da piazza della Calza a piazza San Felice), di via Da’ Mori (deroga per i residenti di via del Ronco, mezzi disabili per accedere ai posti personalizzati e titolari di passi carrabili), via Serumido (da via Da’ Mori a via dei Serragli con le stesse deroghe), via del Ronco (deroghe per mezzi disabili per accedere agli spazi personalizzati e concessionari di passi carrabili). Ancora via dei Serragli (tra via di Serumido e piazza della Calza), via Santa Maria (tratto via delle Caldaie-via Romana), via del Campuccio (tra Borgo Tegolaio e via Romana), piazza della Calza (sulla direttrice via dei Serragli-via Romana) diventeranno strada senza uscita e quindi sarà istituito il doppio senso di marcia.

Gimmy Tranquillo ha intervistato Ceccilia Del Re.