🎧 Blocco dei treni, Nardella: sarebbe Boomerang per i no vax

Firenze, il blocco dei treni a Firenze, alla stazione di Santa Maria Novella, “sarebbe non solo un atto illegale ma anche un clamoroso boomerang” ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, in riferimento alla protesta contro il green pass prevista per mercoledì e promossa dai No vax.

“Il blocco di un servizio di trasporto pubblico per manifestare le proprie idee non fa altro che aumentare la tensione e scaricare i disagi sui cittadini che si devono muovere con i mezzi pubblici”, ha proseguito Nardella.

“Io penso – ha aggiunto – che non si debbano demonizzare i sostenitori del no green pass e i no vax: bisogna parlare con loro ma anche essere molto rigorosi perché oggi noi abbiamo la grande maggioranza dei cittadini che si è presa la responsabilità di tutelare la propria salute e, vaccinandosi, di tutelare la salute degli altri. È ingiusto che una minoranza si approfitti del senso di responsabilità della maggioranza dei cittadini. Questo non ha niente a che vedere con la libertà, anzi, non c’è libertà senza responsabilità”.

Sulla scuola, ha aggiunto, serve una “linea rigorosa: siamo tutti a discutere dei controlli sui mezzi pubblici ma possiamo risolvere il problema a monte, prevedendo che chiunque entri in questi istituti abbia il green pass”.

