Tragedia nel pisano, bimbo di 4 anni cade dalle scale, urta oggetto in vetro e muore

Peccioli in provincia di Pisa, tragedia in un agriturismo, dove un bimbo di quattro anni è morto nel primo pomeriggio in seguito ad una caduta dalle scale: il piccolo nella rovinosa caduta, avrebbe urtato contro un manufatto in vetro che si è infranto provocando profondi tagli al collo.

Il bimbo, si trovava nell’agriturismo, in vacanza con i genitori ed un fratellino più piccolo. Nonostante i soccorsi siano arrivati tempestivamente, sul posto è intervenuta un’auto-medica da Peccioli e della Misericordia di Terricciola, per il bimbo purtroppo non c’è stato niente da fare.

Il bambino era da solo quando è caduto ed i genitori sarebbero accorsi immediatamente per soccorrerlo sentendolo piangere ed hanno quindi chiamato immediatamente i soccorsi, che poi sarebbero purtroppo risultati vani.

Nella ricostruzione dei fatti riportata dal ‘Corriere della Sera’, il piccolo sarebbe uscito dal lettino in cui dormiva in camera e si sarebbe messo a giocare sulle scale dell’appartamento dell’agriturismo. In quel momento, il bimbo sarebbe inciampato e caduto sull’oggetto in vetro, che si è rotto ferendolo mortalmente alla gola.

Le condizioni del bambino erano apparse subito gravi tanto che il medico intervenuto aveva richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 2 per il trasporto al Meyer di Firenze, ma una volta arrivato a Peccioli l’elicottero non è più ripartito.

Sul posto i carabinieri della locale stazione hanno svolto le indagini di rito ed informato l’autorità giudiziaria. Le stanze ed i luoghi interessati dall’incidente sono stati posti sotto sequestro.