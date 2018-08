Una bimba di tre anni si è persa questo mattina in centro a Firenze.

La piccola, che sapeva pronunciare solo il suo nome in inglese, è stata notata da una pattuglia di agenti della polizia municipale mentre correva piangendo per via Calzaioli. I vigili sono riusciti a raggiungerla e a calmarla, dopodiché hanno diramato via radio la segnalazione di quanto avvenuto. Poco dopo, in piazza della Signoria, sono stati trovati i genitori che, preoccupati, la stavano cercando.