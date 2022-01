Bianchi a Firenze, scuola: "A lavoro per semplificazione quarantene" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:08 Share Share Link Embed

Bianchi a Firenze: “Per quanto riguarda la semplificazione, noi stiamo ascoltando veramente tutti e stiamo trovando il modo per permettere a tutti di gestire al meglio una situazione che però è gestibile e sotto controllo. Quindi, con grande serenità d’animo lavoriamo come sempre con tutti , ma soprattutto per tutti i nostri bambini”. (Ascolta uno stralcio dell’intervento del ministro al convegno)

Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, questa mattina a Firenze, a margine di un convegno all’Istituto degli Innocenti, commentando le richieste, che arrivano da più parti, di semplificare i protocolli per le quarantene dovute al Covid, specialmente per la scuola primaria. Per quanto riguarda la scuola primaria, ha osservato Bianchi, “stiamo lavorando anche con loro, stiamo ascoltando tutti i dirigenti, i sindaci, stiamo ascoltando tutti proprio per fare in modo che sia progressivamente sempre migliore e più semplice per tutti”.

Intanto un piccolo presidio di protesta organizzato da un gruppo studenti medi, per chiedere piu’ sicurezza nelle scuole, insieme a una rappresentanza di lavoratori della ex Gkn attende l’arrivo del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi al liceo Agnoletti di Sesto Fiorentino (Firenze) per l’inaugurazione della struttura. Esponendo uno striscione con scritto ‘Rientro insicurezza’ un gruppo di studenti medi e dell’istituto Calamandrei di Sesto Fiorentino (Firenze) contestano al governo di aver poco investito sulla sicurezza nelle scuole, limitandosi alle misure anti Covid, soprattutto per quanto riguarda l’edilizia scolastica. Presente anche una delegazione di operai ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) con il ‘classico’ striscione ‘Insorgiamo’.