Bettarini sostituisce Gianassi in Palazzo Vecchio. Felleca passa a Iv

Bettarini sostituisce Gianassi in Palazzo Vecchio. Il sindaco Nardella comunica la sostituzione dell’assessore diventato parlamentare.

“Questa mattina – ha detto il sindaco Nardella – mi sono incontrato con l’onorevole Gianassi e ho condiviso la sua decisione di dimettersi dall’incarico di Assessore della nostra Città per dedicarsi al ruolo di Deputato della Repubblica.

La decisione è sopraggiunta al termine delle ultime attività che Federico ha svolto per l’avvio del progetto della Multiutility, la definizione del Piano del Commercio, e la predisposizione dell’ultima variazione di Bilancio. Ringrazio Federico per il grande lavoro svolto al servizio dell’Amminiatrazione e della Città, pertanto comunico di avere individuato in Giovanni Bettarini la persona che subentrerà nelle stesse deleghe. Con Giovanni, che ha già ricoperto il ruolo di assessore nella mia Giunta, garantiremo una piena continuità del lavoro dell’Amministrazione nell’interesse della Città.

Ho già dato mandato al Segretario Generale di provvedere a redigere gli atti necessari”.

La consigliera comunale di Firenze Barbara Felleca, vicepresidente dell’Assemblea fiorentina, lascia invece il Pd per aderire a Italia Viva. Lo annuncia la stessa Felleca in una lettera aperta. Iv, che gia’ esprime un assessore nella Giunta di Dario Nardella, potra’ cosi’ contare anche su una rappresentanza in Consiglio comunale di Firenze, con Felleca che fara’ parte del gruppo misto. Felleca spiega di aver trovato “il coraggio, con dolore ma per necessita’, di lasciare il Pd, che per quasi un decennio e’ stata la mia casa politica, una casa sicura, a Firenze, che oggi pero’ non sento piu’ la mia. Mi rimetto in gioco, senza paracadute ne’ santi protettori, in una nuova avventura politica, nella casa del Terzo Polo-Iv, dove il riformismo democratico sostiene idee e programmi, e uomini e donne”.

Il leader Iv Matteo Renzi si dice “felice di dare il benvenuto in Italia Viva e nella grande famiglia del terzo polo a Barbara Felleca, donna coraggiosa e libera. Nei prossimi giorni altre amiche e altri amici si uniranno al nostro cammino dimostrando una volta di piu’ che il progetto Renew Europe e’ attrattivo sui territori, anche in vista dei prossimi impegni europei e comunali”. Plauso anche dal coordinatore regionale Iv Nicola Danti, insieme al coordinatore cittadino Francesco Grazzini e a quello metropolitano Tommaso Triberti. “Felleca, che godra’ del sostegno di tutti noi, portera’ la nostra voce nel Salone de’ Dugento – sottolinea Danti -. Ce ne sara’ un gran bisogno, come dimostra la nostra battaglia contro il multificio cittadino. Siamo certi che la nostra proposta e la nostra linea politica chiara saranno sempre piu’ attrattive nel corso del tempo”.