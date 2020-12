“Best of Rock Contest” lo speciale con tutti gli ospiti

A una settimana dalla finalissima, lunedì 28 dicembre puntata speciale con il meglio del Rock Contest. Con i finalisti, gli ospiti e il saluto di Appino degli Zen Circus.

Tutto quello che vorreste rivedere del Rock Contest 2020 va online lunedì 28 dicembre alle ore 21. Sulle pagine Facebook del Rock Contest, di Controradio, di Rockit e di Giovanisì – Regione Toscana. Sui siti rockcontest.it e controradio.it, sui canali Youtube Controradio Crossmedia e Rock Contest.

A una settimana dalla proclamazione dei vincitori Bob and The Apple, il più autorevole concorso per gruppi e musicisti indipendenti propone “Best of Rock Contest”. Un regalo di Natale ai più di 400.000 appassionati e addetti ai lavori che hanno seguito tutte le fasi del concorso.

Un’ora di musica e interviste. Con protagonisti assoluti i 30 gruppi/artisti in gara e i tanti ospiti che li hanno affiancati: Paolo Benvegnù, Emma Nolde, Erriquez e Finaz, Ginevra di Marco, Nervi, L’Albero.

Nella puntata anche i video di Gaube (secondo posto), Anders (Premio Premio FSE/Giovanisì) ed Elise Duchemin (Premio De Pascale) decretati da una giuria una giuria di addetti ai lavori (Aimone Romizi dei FASK, Enrico Greppi della Bandabardò, Manitoba, Clap!Clap!, Silvia Boschero, Carlo Pastore e tanti altri) presieduta da Paolo Benvegnù.

Con 32 anni di storia, il Rock Contest si conferma osservatorio d’eccezione delle nuove tendenze, di chi e come tesse la musica di domani.



Rock Contest è organizzato da Controradio e Controradio Club in collaborazione con Comune di Firenze, Regione Toscana – Fondo Sociale Europeo/Giovanisì, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e con il contributo di Publiacqua.

Sponsor tecnici Audioglobe, Sam Recording Studio, partner Woodworm Label, Locusta Booking, GRS General Recording Studio, media-partner Rockit.