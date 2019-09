Batterio New Delhi, Saccardi: “Allarmismo eccessivo”

“Si tratta di un batterio che si è concentrato nell’area nord ovest della Toscana, con conseguenze molto gravi sulle persone ma che si sviluppa nelle situazioni di grande fragilità”, ha continuato. Secondo l’assessore infatti non ci sarebbe un rischio tale da allarmare la popolazione. “Stiamo prendendo tutte le misure necessarie ad evitare la diffusione di questo batterio però direi che parlare di allarme mi sembra veramente eccessivo”, ribadisce Saccardi. A tal proposito, ricorda che non si ha la certezza che il numero dei decessi sia direttamente correlato alla presenza del superbatterio . Il nesso causale diretto non è stato dimostrato.