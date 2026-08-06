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Dom 9 Ago 2026
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ToscanaCronacaBarga: trovato cadavere di uomo in cisterna, era scomparso domenica
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Barga: trovato cadavere di uomo in cisterna, era scomparso domenica

By Domenico Guarino
uomo
Foto Controradio

 Accertamenti dei carabinieri sul ritrovamento del cadavere di un uomo di 65 anni, Mauro Tazzioli, dentro una cisterna interrata a Pian di Gragno, una località vicina a Barga.

Al momento nella ricostruzione sulle cause della morte dell’uomo  prevale l’ipotesi del malore; la procura di Lucca ha disposto l’autopsia. Il ritrovamento c’è stato verso le 1 della notte scorsa dopo che i soccorsi erano stati attivati dalle 21,30 su segnalazione di un amico in base a vestiti messi ad asciugare da giorni accanto alla stalla dismessa di una colonica. C’era anche una scala che galleggiava nell’acqua. Nel tentativo di recuperarla dalla melma, è emerso un braccio e così avrebbe scoperto il cadavere. Il conoscente ha dato l’allarme. Sul posto sono andati i vigili del fuoco di Castelnuovo Garfagnana, supportata da una squadra Saf e dal Nucleo Sommozzatori di Firenze. Le operazioni di recupero si sono concluse intorno alle 4. E’ intervenuto anche il 118. I sub hanno individuato e recuperato la salma dopo un lavoro di ore.

Da chiarire la dinamica – come e perché è caduto dentro la cisterna? – ma secondo quanto si apprende gli investigatori si ipotizza l’evento accidentale. L’ultimo ad averlvisto  l’uomo in vita, domenica scorsa, è stato proprio l’amico che poi ha trovato il cadavere.
Secondo quando riportato da lui, i due avevano parlato di alcuni progetti di lavoro da fare nella zona rurale di Pian di Gragno. Poi l’amico era stato a trovarlo anche lunedì, ma non lo aveva trovato. Aveva notato la porta aperta della casa rurale e dei vestiti messi ad asciugare su una legnaia. Ad insospettirlo sarebbe stata una telefonata della cugina dell’uomo – ieri sera – in cui gli aveva riferito che era andata a cercarlo e non lo aveva trovato neanche lei. A questo punto, insospettito, l’amico ha chiesto se i vestiti si trovassero ancora fuori ed a quel punto hanno entrambi capito che doveva essere successo qualcosa ed è stato dato l’allarme.

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