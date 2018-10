Bando Periferie, Xekalos (M5S): Nardella altera la realtà, governo non ha bloccato fondi

La Capogruppo M5S: “La delibera è stata approvata, perché l’Amministrazione non ha voluto aspettare il 2019 per avere i finanziamenti, come tutti gli altri Comuni”

“La Giunta Nardella deve smettere di alterare la realtà: il Governo non ha bloccato i fondi per il bando periferie, infatti i progetti già in fase esecutiva sono tutti salvi.” lo afferma Arianna Xekalos, Capogruppo del Movimento 5 Stelle.

“La verità è che i progetti di Firenze non si sono classificati ai primi 25 posti del bando di gara e il Sindaco, non volendo aspettare il 2019, anno delle elezioni comunali, ha deciso di far partire i lavori anticipando le spese come Comune.” – continua Xekalos. – “Accendere mutui per coprire le spese e completare quindi questi lavori è una responsabilità che questa Amministrazione è stata obbligata ad assumersi, perché per sua scelta i lavori sono già iniziati.”

“Invece di lodarsi ci sarebbe forse da vergognarsi. I fiorentini si troveranno a dover pagare mutui, ora incrementati per quasi 18 milioni di euro, per una scelta della Giunta Nardella” – conclude la Capogruppo – “Capiamo che la scadenza elettorale si avvicina e che per quel momento il Sindaco voglia tutto perfetto, ma avrebbe dovuto pensarci in questi cinque anni in cui ha amministrato la città e non negli ultimi sei mesi”