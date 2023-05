Ballottaggio a Siena, nessun apparentamento con i candidati civici

Si avvicina il ballottaggio per le elezioni comunali a Siena. Nei comuni capoluogo si cercano le ultime alleanze per cercare di consolidare o ribaltare i voti usciti al primo turno. Tra i comuni interessati c’è sicuramente Siena, dove il testa a testa è tra due donne.

La notizia è che in vista del ballottaggio a Siena non ci sarà nessun apparentamento nella città del Palio. Le candidate a sindaco di Siena, Nicoletta Fabio per il centrodestra e Anna Ferretti per il centrosinistra, hanno scelto di correre da sole al secondo turno. Entrambe cercheranno di intercettare i voti delle liste civiche e dei candidati a sindaco che non hanno superato l’esame del primo turno.

Entrambe nei giorni scorsi li hanno incontrati per comprendere quali margini di ‘collaborazione’ potessero esserci. Fabio Pacciani, il candidato sostenuto da sette liste civiche e arrivato terzo con oltre il 22% delle preferenze e una dote di oltre 6mila voti, ha sottoposto a Fabio e Ferretti un documento d’intenti formato da nove punti programmatici su cui discutere per eventuali convergenze. E la discussione con ogni probabilità proseguirà nella prossima settimana. L’indicazione di massima giunta dai candidati sindaco perdenti è stata quella di lasciar liberi di scelta gli elettori nel ballottaggio a Siena.

Esclusi gli apparentamenti resta il tempo per le indicazioni di voto sulla scelta definitiva per quella che sarà, in ogni caso, la prima sindaca donna che uscirà dal ballottaggio a Siena.