Ballottaggi Toscana: Marcheschi, ‘per regionali scegliere i candidati più adatti’

“Le affermazioni a Piombino, Cortona, Agliana, che si aggiungono a quelle di Massarosa e Montecatini – spiega il capogruppo Fdi in Consiglio regionale Paolo Marcheschi – dimostrano che l’alleanza di centrodestra funziona ma per vincere anche nella ‘rossa’ Toscana, che sta reagendo al dopo Renzi, non possiamo più sbagliare i candidati come è accaduto a Firenze.”

Con lo sguardo verso le regionali del prossimo anno Marcheschi spiega che “laddove si scelgono i più adatti, i più preparati e conosciuti, senza pensare all’appartenenza del partito, si vince o si sfiorano successi insperati, come a Pontedera. Sì vince e si perde alle amministrative per le questioni locali, non più in automatico per reazione al Pd”.

“Festeggiamo chi ha vinto, stiamo vicino a chi meritava di vincere – aggiunge Marcheschi in una nota -. Riprendiamoci dalla stanchezza e poi lavoriamo per le regionali. Sarà dura e in salita. Non è scontato niente”. “Comunque per fratelli d’Italia è una grande soddisfazione – conclude – aver dimostrato, ancora una volta, di avere una classe dirigente preparata e formata da anni sui banchi dell’opposizione”.