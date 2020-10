Ballottaggi: Arezzo al Centrodestra, Cascina al centrosinistra

Ad Arezzo Ghinelli si afferma su Ralli, distaccato di 10 punti. A Cascina, la città dove fu sindaca Susanna Ceccardi, candidata leghista alle recenti regionali per il centrodestra, vince Michelangelo Betti del Pd, con il 59% dei voti validi

“Sono contento per la mia rielezione, ci sono molti temi ancora da portare avanti. Il mio ringraziamento va a tutte le forze di centrodestra che mi hanno sostenuto. Abbiamo dimostrato che in Toscana il buon governo è possibile. Quindi significa che questi cinque anni sono passati bene e gli altri cinque passeranno ancora meglio”. Lo ha detto il sindaco uscente del centrodestra di Arezzo Alessandro Ghinelli commentando la vittoria al ballottaggio e la sua riconferma a primo cittadino con il 54,5% dei voti. “Un augurio al mio rivale Luciano Ralli, che faccia una bella opposizione”, ha aggiunto.

“Si riconferma sindaco Alessandro Ghinelli, io sono soddisfatto per il mio risultato, per i tanti aretini che hanno scelto me. La gestione del Covid ha portato molto al mio competitor. Io proseguirò il mio lavoro per il centro sinistra e per il bene della nostra città”.

I Michelangelo Betti del Pd è invece il nuovo sindaco di Cascina (Pisa), primo comune toscano conquistato quattro anni fa dalla Lega quando elesse Susanna Ceccardi, oggi europarlamentare del Carroccio e candidata per il centrodestra, poi sconfitta, alla presidenza della Regione Toscana. Il candidato Pd, sostenuto dal centrosinistra, e dopo l’apparentamento con una lista civica di sinistra e M5s, ha conquistato il 59% dei voti superando nettamente il candidato del centrodestra, Leonardo Cosentini (Lega), assessore uscente che si era apparentato con la lista civica di Dario Rollo, il sindaco reggente uscente che ha rotto i rapporti con la Lega poco prima del voto. Lo scrutinio delle 36 sezioni del Comune assegna a Betti 11.088 voti, mentre il suo rivale si è fermato a 7699 consensi, pari al 41% dei consensi, quasi 20 punti in meno.

“A Cascina si volta pagina. Congratulazioni a Michelangelo Betti per questa ampia vittoria in tutte le sezioni e con quasi 20 punti di vantaggio complessivi. Un risultato importante perché si tratta di un grande comune della Toscana e simbolico perché riporta al Pd e al centrosinistra la guida dell’amministrazione lasciata da Susanna Ceccardi per ambire ad altri ruoli, dall’Europa alla Regione. Un’altra grande soddisfazione per il Partito Democratico che si aggiunge al risultato delle elezioni regionali e le amministrative a Viareggio. Ad Arezzo voglio ringraziare Luciano Ralli per essersi messo a disposizione e impegnato fino all’ultimo voto in una sfida che sapevamo molto difficile”. Lo afferma in una nota Simona Bonafè, segretaria regionale del Pd, commentano i risultati dei ballottaggi in Toscana.