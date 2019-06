Ballottaggi anche in Toscana domenica prossima in 18 comuni

In Toscana sono 17 i comuni sopra 35mila abitanti chiamati al voto, mentre l’unico sotto i 15mila è il piccolo Capoliveri, dove i due candidati hanno ottenuto lo stesso numero di voti, . Urne aperte dalle 7:00 alle 23:00.

Anche la Toscana chiamata alle urne per i ballottaggi che si terranno domenica 9 giugno. 18 i comuni in cui si voterà: oltre ai due capoluoghi, Livorno e Prato, 2 Comuni della provincia di Arezzo (Cortona e San Giovanni Valdarno), 3 in quella di Firenze (Borgo San Lorenzo, Figline Incisa Valdarno, Signa), 5 in quella di Livorno (Capoliveri, Cecina, Collesalvetti, Piombino, Rosignano), 3 in quella di Pisa (Ponsacco, Pontedera, San Miniato), 2 in quella di Pistoia ( Agliana e Monsummano). Chiamata alle urne anche Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena.

A Livorno la carica di primo cittadino se la contendono il giornalista di Telegranducato Luca Salvetti, sostenuto dal Pd e dalle liste civiche Futuro!, Casa Livorno e MdpArticolo 1, che al primo turno ha ottenuto il 34,20% dei voti, e il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Andrea Romiti, appoggiato da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Livorno in movimento, che parte dal 26,64%.

A Prato si affrontano l’uscente primo cittadino Matteo Biffoni, sostenuto da Pd, +Europa, e dalle liste Biffoni, Demos e Sport per Prato, che al primo turno ha raggiunto il 47,16%, e Daniele Spada, candidato per Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lista Spada, che ha ottenuto il 35%.

In provincia di Firenze per Borgo San Lorenzo l’uscente Paolo Omoboni del centro sinistra, con il 44,22% punta alla riconferma contro Luca Margheri, fermo 22,48%.

Anche a Figline Incisa la sfida è tra la sindaca uscente del centronistra Giulia Mugnai, 34,41% e Silvio Pittori, 25,05%. Signa è contesa tra Giampiero Fossi del centro sinistra, al 47,67% e il candidato del centro destra Vincenzo De Franco (24,96%), mentre a Pontedera, al vantaggio con il 47,2% del candidato di centro sinistra Matteo Franconi si oppone Matteo Bagnoli del centrodestra con il 38,4%.

Ad Agliana, in provincia di Pistoia, il centrodestra con Luca Benesperi parte dal 34,61% del primo turno, seguito dal candidato del centro sinistra Massimo Vannuccini al 28,97%

Occhi puntati su Piombino, storica roccaforte della sinistra, che per la prima volta vede in testa, con il 48% dei voti, il candidato del centrodestra Francesco Ferrari, seguito dal 28,9% della candidata del centrosinistra Anna Tempestini.

Il servizio di Simona Gentili