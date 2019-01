Bagno a Ripoli: preservativi gratis in discoteca

Preservativi gratuiti e materiale informativo sulle malattie sessualmente trasmissibili saranno distribuiti, dall’11 gennaio, ogni venerdì sera, alla discoteca ‘El pavo real’ all’Antella, nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze) dove sta per partire un progetto di

educazione sessuale e di prevenzione.

L’iniziativa, messa in campo dall’amministrazione comunale, dalla cooperativa sociale Coop 21, dai gestori del locale e da Anci Toscana con Ctca (Comitato nazionale comunità d’accoglienza federazione Toscana), dà valore al progetto regionale ‘Notte di

qualità’, che si rivolge alle amministrazioni comunali per la corretta gestione e la sicurezza degli eventi del divertimento giovanile. I giovani saranno coinvolti, a titolo volontario, in

un percorso informativo e preventivo sulla sessualità sicura, attraverso la distribuzione di profilattici, depliant esplicativi, attività ludiche, brainstorming e un questionario

pensato ad hoc dal titolo ‘Sessuality quiz’, che indagherà il grado di conoscenza su contraccettivi e malattie sessualmente trasmissibili.

Per inaugurare il progetto, venerdì sera scenderà in pista anche il sindaco Francesco Casini, che insieme alla vicesindaca con delega al Sociale Ilaria Belli, distribuirà materiale informativo e preservativi gratuiti con lo slogan

‘Mettitelo in testa, ti aiuta a prevenire malattie sessualmente trasmissibili’. Il ritrovo sarà alle 23.30, quando il locale aprirà i battenti e gli operatori di strada di Coop 21

allestiranno il loro banchino informativo. Saranno presenti anche Anci Toscana e Ctca con la loro equipe per distribuire materiale informativo collegato al consumo di alcol e droghe.

“Si amplia in questo modo – dicono Casini e Belli – il progetto per il divertimento consapevole ‘Save the night’, che da tempo portiamo avanti alla discoteca di Antella per sensibilizzare i più giovani contro l’abuso di alcol, promuovere la guida sicura

e prevenire le stragi sulle strade. Si introduce ora l’educazione sessuale con l’obiettivo di promuovere abitudini di vita salutari e sicure, diffondere una cultura della sessualità

che sia cultura del benessere psicofisico dell’individuo, contrastare il diffondersi di malattie e prevenire gravidanze indesiderate”.