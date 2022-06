Baccelli: “Completamento Ciclovia Tirrenica si farà”

Tramite una delibera di giunta Stefano Baccelli, assessore alle Infrastrutture e mobilità, ha confermato i tratti prioritari su cui intervenire per completare l’itinerario a pedali per lo

sviluppo della mobilità dolce e del turismo sostenibili da

Ventimiglia (Imperia) a Roma inserita nel Pnrr e collegata alla

Rete nazionale delle Ciclovie e dei percorsi europei Eurovelo.

Secondo quanto riporta una nota Baccelli ha ribadito l’impegno della Regione per il completamento dei 560 chilometri

toscani della Ciclovia Tirrenica. I tratti prioritari su cui intervenire saranno quello ‘Apuano-versiliese’, costituito dal lotto di completamento nel

Comune di Fosdinovo (al confine con la Liguria) e dal tratto di

costa dal Comune di Carrara fino al canale Burlamacca nel Comune

di Viareggio; e il tratto ‘Costa sud’, che comprende il lotto

della Sterpaia nel Comune di Piombino e quelli di completamento

da Follonica a Capalbio (costa della Maremma). Il primo verrà

realizzato con fondi statali assegnati con il Decreto

ministeriale 517/2022, mentre al secondo sono destinati fondi

Pnrr.

Secondo l’assessore: “Allo stato attuale il Tavolo tecnico

nazionale, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti Sostenibili ha valutato positivamente il progetto

di Fattibilità tecnica economica consegnato dalla Regione

Toscana in qualità di capofila”. “Alla luce anche

dell’assegnazione alla Toscana di fondi Pnrr con il decreto

ministeriale 4/2022 – prosegue Baccelli – si è reso necessario

chiarire gli indirizzi per le successive fasi del procedimento”.

La delibera stabilisce inoltre gli indirizzi in merito all’iter

procedurale e ai criteri di cofinanziamento delle opere. I fondi

Pnrr e quelli statali assegnati con Dm 4/2022 non potranno

superare l’80% del costo complessivo dell’intervento e dunque il

restante 20% sarà a carico degli enti locali sulla base del

criterio della pertinenza geografica. La delibera

prevede inoltre che per quanto riguarda il tratto ‘Fosdinovo’ che ricade

in territorio ligure sarà necessaria l’approvazione di uno

specifico accordo con la Regione Liguria, che resta il soggetto

a cui spetta la diretta realizzazione di quella parte di opera.