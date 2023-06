Autovelox, polemiche in consiglio. FdI consegna una ‘medaglia’ a Nardella

E’ polemica in consiglio comunale a Firenze dopo la notizia del record di multe per autovelox rilanciata dal Codacons. All’arrivo in aula del sindaco Dario Nardella, per una delibera sull’urbanistica, il capogruppo Fdi Alessandro Draghi ha esposto la riproduzione di un autovelox, commentando con ironia la recente classifica.

Fdi sul tema ha inoltre proposto una mozione d’ordine, che non è stata poi discussa dal Consiglio comunale, con primo firmatario Jacopo Cellai: nell’atto si chiedeva al sindaco di sostituire gli attuali velocar – che misurano la velocità del veicolo fino a 30 metri dal punto in cui è collocata la telecamera – con autovelox ordinari. La mozione non è stata votata perché l’atto non era iscritto all’ordine dei lavori e perché mancava l’accordo dei capigruppo.

Il presidente del Consiglio comunale Luca Milani ha chiesto a Draghi di rimuovere la copia dell’autovelox. Nel frattempo dalla maggioranza i consiglieri Pd si sono alzati in piedi formando, con alcuni fogli, la scritta “La sicurezza stradale è vita!”. “Ho visto l’autovelox messo da alcuni consiglieri ma direi che con la velocità non si scherza – ha replicato Nardella -. Da quando sono sindaco ci sono stati 100 morti” sulle strade. “Per rispetto ai morti non mi presterò a queste polemiche”, ha concluso.

“La goliardia ci pare ampiamente meritata da questa amministrazione che ha realizzato numeri record per le multe senza che per questo, purtroppo, il numero di incidenti, anche mortali, sia sensibilmente diminuito, anzi. Dal conteggio dei sinistri stradali del 2022 (3.900) si evince che solo il 2009 è peggiore (superiore ai 4 mila). Perciò sottolineiamo che gli incidenti non calano ma aumentano, anche con più autovelox”. Lo hanno detto i consiglieri comunali di Fdi a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi e Jacopo Cellai, che successivamente hanno consegnato al sindaco un ‘attestato’ con una medaglia d’oro “alle Olimpiadi degli autovelox”.

“Da parte nostra nessuna mancanza di rispetto per le vittime, né tantomeno volontà di sminuire l’importanza della sicurezza stradale – ha aggiunto -. Oltre autovelox ultrasensibili esistono molti altri strumenti e scelte da fare per rendere le nostre strade più sicure. Fratelli d’Italia vuole andare in questa direzione, mettendo fine all’inutile tartassamento di cittadini e turisti”.