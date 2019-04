Auto travolta da torrente nel Pisano, una persona dispersa

Un’auto con due persone a bordo è stata travolta da un torrente in piena a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa). Salvo il marito, donna ancora dispersa.

Ritrovata dai vigili del fuoco la vettura travolta dal fiume, ma all’interno non c’è la donna che viaggiava con il marito il quale nell’inondazione è finito all’esterno dell’abitacolo e adesso si trova in salvo. Sempre secondo ricostruzioni dei vigili del fuoco è stato l’uomo a dare l’allarme dopo esser stato sbalzato fuori dalla autovettura. Le sue condizioni non sono gravi. Le ricerche ora si stanno concentrando sulla donna dispersa.

Sul posto sono presenti anche i sommozzatori del comando di Firenze e un elicottero inviato da Roma, oltre all’unità di comando locale per coordinare le operazioni di ricerca e i vigili del fuoco delle sedi pisane. Le prime ricostruzioni indicano che l’auto è stata travolta dalla piena in prossimità di un ponte tra Castelnuovo Val di Cecina e la frazione di Montecastelli. Il Pavone è un affluente del fiume Cecina. Nei pressi dell’incidente c’è un agriturismo.