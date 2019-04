Ateneo Firenze: crollo calcinacci da soffitto, nessun ferito

Cedimento di materiale dal soffitto di una delle sedi dell’Ateneo di Firenze, nell’immobile di via Laura. Nessuna persona è rimasta ferita.

Secondo quanto spiegato dalla stessa Università la caduta “di materiali di finitura della copertura” si è verificata “a causa delle infiltrazioni d’acqua nel controsoffitto della scala principale”, in seguito al temporale di ieri sera. A scopo precauzionale sono state sospese le attività didattiche nell’edificio di via Laura per la giornata di oggi e di domani.

Sul posto, per mettere in sicurezza la sede, è intervenuto personale degli uffici tecnici dell’Ateneo. La riapertura al pubblico è prevista per lunedì 8 aprile. “Rimangono aperti gli uffici amministrativi che hanno sede in via Laura – informa sempre l’Università -, le attività programmate in questo plesso per sabato 6 aprile si svolgeranno nella sede di via Capponi 9”.