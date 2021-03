Vaccini: Asl Toscana SE vara modulo per dosi avanzate

Possono presentare la propria candidatura solo i soggetti appartenenti alle categorie ammesse alla vaccinazione in questa fase: personale docente e non docente della scuola, forze dell’ordine e forze armate, persone nate tra il 1941 (che non hanno ancora compiuto 80 anni) e il 1950, conviventi o care giver di persone estremamente vulnerabili. Coloro che propongono la candidatura devono essere in grado di recarsi presso il centro vaccinale entro 20 minuti dalla chiamata. Questo meccanismo di accesso alla ‘panchina’ vaccinale funzionerà fino a quando, nei prossimi giorni, sarà disponibile la funzione direttamente nel portale prenotavaccino.sanita.toscana. it