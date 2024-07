Terrorizza e maltratta genitori, 18enne arrestato a Pontassieve

Picchia il padre adottivo minacciandolo di morte dopo che da mesi ha imposto ai genitori in un clima di sottomissione e paura. Così un 18enne di origine bulgara è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia a Pontassieve. L’ultimo episodio risale al 9 luglio. Il tribunale ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere per il giovane, che era già stato denunciato per lo stesso reato ed era pure segnalato in prefettura come assuntore di stupefacenti. Nell’ultimo episodio il padre ha riportato ferite lievi. L’adolescente, maggiorenne da giugno, era già stato denunciato più volte da genitori per episodi analoghi. Dopo un rimprovero per il disordine in camera da letto o per la frequentazione di cattive compagnie, il figlio avrebbe reagito minacciando e aggredendo i genitori, colpendoli con oggetti e sfasciando gli arredi di casa. Infine, l’altra mattina, l’ennesima discussione per futili motivi. Il giovane dopo aver spinto il padre verso il balcone lo avrebbe minacciato di morte e preso a schiaffi. L’uomo ha reagito e ha chiamato i carabinieri e il 118. I militari hanno arrestato il giovane in flagranza.