Arrestato imprenditore a Prato in seguito ad accoltellamento nella sua ditta

C’è un indagato per tentato omicidio nella vicenda dell’accoltellamento ai danni di un cittadino cinese avvenuto la notte tra sabato e domenica scorsi a Prato. Si tratta di un collega della vittima, suo connazionale: insieme i due lavoravano nottetempo in un laboratorio della città in cui è stato accertato lo sfruttamento lavorativo. Per questo la procura di Prato ha arrestato la scorsa notte – in flagranza di reato – un imprenditore cinese, titolare dell’impresa, che è stata posta sotto sequestro. Il presunto aggressore dell’operaio accoltellato è stato invece denunciato, in attesa di nuovi riscontri nel corso delle indagini.

In particolare, a seguito del tentato omicidio, i magistrati spiegano in una nota di aver compreso come l’aggressione sia “maturata nel luogo di lavoro”: una stamperia per abiti da donna con sede in via Pistoiese, nel cuore della Chinatown pratese. La ditta, che lavora per conto di imprese italiane e cinesi, ha circa 30 dipendenti, “risultati agire in condizioni di sfruttamento lavorativo”. Una volta risvegliato, dopo essere stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico, l’uomo accoltellato ha raccontato la sua versione dei fatti: avrebbe subito un’aggressione da un collega con numerose coltellate, poi sarebbe stato portato in strada. Dopo la sua testimonianza è stato emesso un decreto di perquisizione, ispezione e sequestro della sede dell’azienda, eseguito dai carabinieri di Prato nel corso della notte. “L’attività – scrive ancora la procura – ha consentito di individuare 12 lavoratori cinesi privi di permesso di soggiorno. Cinque sono stati trovati in un dormitorio allestito sopra gli uffici. L’azienda è risultata dotata di un sistema di videosorveglianza funzionale a segnalare l’esistenza di situazioni di pericolo e munita di un’uscita di sicurezza per consentire di allontanarsi senza essere visti”

NELL’AUDIO IL SERVIZIO DI Giorgio Bernardini