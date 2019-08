Arno: vietata la pesca e l’immersione

La sintonia quadrata si tratta di un mollusco di origini asiatiche immesso da qualche tempo in corsi d’acqua toscani, come Ombrone Pistoiese e Arno. Già dallo scorso anno il Comune di Montelupo aveva emesso un’ordinanza di divieto di balneazione in Arno. Tuttavia,di recente, l’ Arpat ha individuato nelle acque fluviali “alti livelli di carica batterica tali da esporre i consumatori di questi gasteropodi a rischi reali per la loro salute, ad esempio – fa sapere l’Arpat – per la escherichia coli il cui livello massimo consentito è 230mnp/100g, mentre quello rilevato è 54000mnp/100g: oltre 234 volte il limite”. Al momento, i referti escludono la presenza del virus dell’epatite A e il batterio della salmonella.