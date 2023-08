Arno: la Soprintendente lancia da Controradio una ‘call’ per i giardini galleggianti. Dialogo oggi nei nostri studi con Antonella Ranaldi, 𝘚oprintendente per la tutela dei beni archeologici, del paesaggio e delle belle arti, subentrata nel novembre scorso ad Andrea Pessina ribattezzato ‘il signor no’ per i numerosi stop posti a partire da quello per le pensiline della tramvia fino al progetto Casamonti per il Franchi.

Ranaldi si pone in discontinuità, come una referente che vede conservazione e sviluppo in dialettica ma non in conflitto.

Ed in studio con Chiara Brilli ha risposto anche alle segnalazioni e domende degli ascolatori, lanciando una proposta: “le sponde dell’Arno mi stanno molto a cuore, sto pensando a recuperarne la vivibilità come sponde arboree con giardini sull’acqua, attendo delle proposte a riguardo”, ha affermato confermando inoltre la fattibilità della ruota panoramica quasi sicuramente alle Cascine.