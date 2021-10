Arezzo: incendio di vaste proporzioni in ditta orafa, dipendenti intossicati

Il comune invita a tenere le finestre chiuse, alla limitazione dell’attività all’aperto, in caso di panni tesi alle finestre o sui balconi necessario il rilavaggio nella parte sud di Arezzo.

L‘incendio, scoppiato intorno alle 15,30 probabilmente a causa di un corto circuito di un impianto elettrico, ha fortemente danneggiato l’azienda. Il fumo sviluppatosi ha provocato l’intossicazione di tre dipendenti soccorsi e trasportati in ospedale dal 118. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto stanno lavorando squadre dei vigili del fuoco di Arezzo e Firenze con uomini e mezzi speciali.

L’azienda colpita dall’incendio è che ha distrutto l’azienda orafa Formelli specializzata in galvanica nella zona industriale di Arezzo, in via Arturo Chiari, Una colonna di fumo nero si è alzata dall’azienda ed è ben visibile in tutta la città.

Finestre chiuse, limitazione dell’attività all’aperto, in caso di panni tesi alle finestre o sui balconi necessario il rilavaggio nella parte sud di Arezzo. Sono le raccomandazioni dell’assessore all’ambiente del Comune di Arezzo Marco Sacchetti dopo l’incendio. “La nube scura che si è levata dall’incendio – ha spiegato l’assessore – sta rilasciando pulviscolo che potrebbe risultare problematico se respirato. L’incendio di galvaniche è lungo e difficile da bonificare, le operazioni non saranno veloci dunque nella parte sud della città e andranno utilizzate queste precauzioni anche perché il vento non aiuta”.