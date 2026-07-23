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Gio 23 Lug 2026
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Area ex Ogr a Firenze, catena umana contro ‘colata di cemento’

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Area ex Ogr a Firenze, catena umana contro 'colata di cemento'
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Si è conclusa ieri pomeriggio con una catena umana lungo le reti di via Michelucci a Firenze la prima fase della campagna ‘Salviamo le Cascine’, promossa da Salviamo Firenze X Viverci contro il progetto di oltre 42.000 metri quadrati di nuova edificazione previsto nell’area ex Ogr. Esposto anche uno striscione lungo undici metri con la scritta ‘No alla colata di cemento alle Cascine’.

Intanto il comitato rende noto che sono circa 4.300 i cittadini che hanno firmato la petizione rivolta alla sindaca di Firenze, al presidente del Consiglio comunale e al presidente del Quartiere 1 “per chiedere di fermare il progetto e avviare un percorso completamente diverso: riportare quest’area nella disponibilità pubblica e destinarla a un utilizzo a cemento zero, integrato con il Parco delle Cascine”. Le firme saranno consegnate al Comune nei prossimi giorni. Da settembre partirà poi la terza fase della campagna, con banchetti, incontri pubblici e laboratori tematici, fino alla presentazione di una proposta civica da sottoporre all’Amministrazione comunale. Si inizia il 5 settembre e il 16 biciclettata intorno all’area.

AUDIO Cinzia, residente Cascine

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