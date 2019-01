La nuova mostra al Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti è Animalia Fashion, dedicata all’alta moda contemporanea. Inaugura oggi e rimane aperta sino al 5 maggio 2019.

Animalia Fashion è una mostra dedicata alle creazioni dell’Alta Moda contemporanea ispirate al mondo naturale. Raccoglie abiti creati negli ultimi 18 anni, tra il 2000 e il 2018. E si tratta di abiti strabilianti.

Abiti strabilianti per più ragioni. Sono tutti pezzi unici, realizzati con ore e ore di lavoro in atelier specializzatissimi, dove sopravvivono saperi e tecniche praticamente estinti altrove. Ognuno di essi è la realizzazione di visioni raffinatissime, coniugate a eccellenti maestrie tecniche.

Visioni che possono diventare realtà solo per pochissime donne al mondo. Il mondo dell’Alta Moda infatti è molto piccolo e molto specializzato. Si tratta di un mondo per pochissimi privilegiati e che però ha la funzione di trainare tutta la “baracca” della moda.

Animalia Fashion raccoglie dunque creazioni degli stilisti più importanti della nostra epoca: da Maison Margiela a Dior, Jean Paul Gaultier, Chanel, Valentino, Azzedine Alaia e a molti altri, fino alla straordinaria Iris van Herpen e a vari creatori cinesi…

I loro abiti sono accompagnati da alcuni (troppo pochi) accessori e gioielli di altrettanto grandi creatori.

In mostra vediamo abiti che non provengono dalle collezioni del museo ma che sono stati ottenuti grazie a prestiti importanti.

In più, l’allestimento di Animalia Fashion è… fascinoso. La curatrice Patricia Lurati lo ha immaginato infatti come un viaggio all’interno di un fantastico museo di Storia Naturale.

Poichè questo avviene nelle bellissime, sontuose sale al secondo piano di Palazzo Pitti, abiti meravigliosi e impossibili si posano tra gli stucchi, i velluti, le dorature e l’elegante mobilia ottocentesca.

Insieme a teche colme di serpenti, ragni, scarafaggi, farfalle… nonchè conchiglie, pesci, coralli, pappagalli multicolori, coccodrilli.

E a cascate e cascate di candide piume di cigno.

Questo è stato possibile grazie a prestiti dal Museo di Storia Naturale La Specola, dall’Associazione Italiana di Aracnologia e dal Museo di Antropologia ed Etnografia.

Il tutto è legato grazie a riproduzioni di bellissimi disegni da antichi bestiari medievali.

Animalia Fashion è una mostra deliziosa, divertente, strabiliante, godibilissima. A parte il piccolo neo della strana disposizione dei numeri esplicativi, che costringe a fare avanti e indietro se si vuole controllare l’autore di un pezzo.

Animalia Fashion è una mostra per chi ama la moda e per chi di moda non capisce niente. Soprattutto questa è una mostra che farà ricredere chi ancora dubita che l’alta moda possa essere arte.

Margherita Abbozzo. Tutte le foto sono mie. Info pratiche qui.