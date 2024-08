www.controradio.it 🎧 Lavori estivi nelle scuole, raddoppiano gli investimenti per edifici più belli e funzionali Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:31 Share Share Link Embed

90 milioni di euro, il doppio rispetto al 2023. E’ quanto investe Palazzo Vecchio per i lavori di riqualificazione in corso, quest’estate, nelle scuole comunali con l’obiettivo di renderle più sicure e accoglienti da settembre quando riprenderanno le lezioni. Sopralluogo della sindaca Funaro e dell’assessora all’istruzione Albanese: “Investimenti record. E’ la prova della grande attenzione dell’amministrazione ai più giovani”.

Circa 90 milioni di euro, il doppio rispetto all’anno scorso. È quanto investe l’Amministrazione comunale per i lavori di riqualificazione in corso questa estate nelle scuole comunali con l’obiettivo di renderle più sicure e accoglienti ai quando a settembre riprenderanno le lezioni. Ristrutturazioni di edifici ma anche realizzazioni di nuovi immobili e anche interventi di miglioramento sismico e acustico, di adeguamento statico e manutenzioni ordinarie. Un impegno imponente possibile anche grazie ai fondi del PNRR.

Questa mattina la sindaca Sara Funaro e l’assessora all’Educazione Benedetta Albanese hanno fatto un sopralluogo presso la scuola elementare Salviati, dove è in corso un intervento di circa 1.000.000 euro, finanziato dal PNRR.

“La scuola e l’educazione dei più giovani sono la nostra priorità . Sono in corso lavori per rendere le nostre strutture scolastiche più moderne, efficienti e sicure” ha detto la sindaca Sara Funaro. “Quest’anno infatti sono in svolgimento, proprio in queste settimane di scuole chiuse, lavori importantissimi per 90 milioni di investimento, il doppio rispetto all’anno scorso. Sono in corso di manutenzione e anche interventi corposi di riqualificazione, come qui alla scuola Salviati dove oltre ad importanti lavori di ampliamento ed efficientamento energetico abbiamo predisposto il trasporto scolastico non solo per i bambini di questa scuola ma anche per quelli dei comuni vicini. Ancora una volta l’amministrazione conferma che l’edilizia scolastica è una delle sue priorità ”

“Quest’anno nelle nostre scuole abbiamo investimenti da record – ha aggiunto l’assessora all’istruzione Benedetta Albanese -. 90 milioni di euro che corrispondono a cantieri e lavori che sono in corso nelle nostre scuole, di cui 49 milioni grazie ai finanziamenti del Pnrr e per il resto risorse comunali. Questi numeri danno la misura di quanto riteniamo importante investire nelle scuole, a partire dagli interventi estivi di manutenzione ordinaria in ogni quartiere per circa 4 milioni e 200 mila euro, fino ad investimenti, circa 22 milioni, dedicati a nuove edificazioni o ristrutturazioni pesanti come, ad esempio, il nuovo biennio dell’ISIS Leonardo da Vinci. Grande attenzione viene posta inoltre ai miglioramenti statici e sismici, all’efficientamento energetico delle strutture, alla loro insonorizzazione e alla loro modernità . Stiamo rendendo le scuole strutture efficienti e funzionali per lo sviluppo dei più giovani, la comunità di domani”

“Sono molto felice perché la scuola è ancora una volta un elemento importante per questa amministrazione – ha detto il presidente del Q2 Michele Pieguidi –  e in questo quartiere oltre alla Calvino e alla Don Milani già fatti abbiamo adesso i lavori per la scuola Salviati. E’ davvero la prova della grande attenzione verso i nostri ragazzi”.

L’intervento in corso alla scuola Salviati prevede la demolizione dell’attuale refettorio prefabbricato e la realizzazione della nuova mensa, che assicura un elevato grado di efficienza energetica, sicurezza antincendio e strutturale, comfort acustico (edificio a energia quasi zero nZEB – classe energetica A), grazie al rispetto dei criteri CAM e del principio ambientale Do No Significant Harm ((DNSH): strutture in legno, impianto fotovoltaico, illuminazione a led con sistema di dimmerizzazione automatico, ventilazione meccanica controllata, sistemi di schermatura solare, pompa di calore sia per riscaldamento sia per acqua sanitaria, sistema di telecontrollo.