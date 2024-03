www.controradio.it 🎧 Amministrative, Prato: csx ancora senza candidato Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:28 Share Share Link Embed

Chi sarà il candidato del centrosinistra nella seconda città della Toscana? Mentre il Pd cittadino cerca il suo nome, il candidato del centrodestra Gianni Cenni lancia i punti del suo programma per Prato

Il centrodestra pratese tenta di avvantaggiarsi dell’infinita discussione sul nome del candidato nel centrosinistra cittadino. Mentre il Partito democratico continua l’aspro confronto interno in atto da settimane, l’avvocato Gianni Cenni(Fdi), che riunisce la coalizione di centrodestra (Fdi, Fi, Lega) lancia le sue prime proposte programmatiche per la città. Proprio davanti all’ex ospedale cittadino, sulle mura medievali di Prato, Cenni ha presentato la sua proposta di modifica del progetto di parco urbano che lì dovrebbe sorgere, ideato dalla giunta guidata da Matteo Biffoni.

Per il candidato di centrodestra in quello stesso spazio dovrebbe trovare collocazione la nuova sede della polizia municipale cittadina, al posto di un edificio che il piano destinava ad un polo espositivo. Una volta ultimato, il parco urbano dovrebbe essere uno dei più grandi del Paese all’interno di un centro storico cittadino. La proposta di Cenni è quella di effettuare una permuta con l’attuale sede della polizia municipale di Prato, che sorge attualmente in piazza dei Macelli. La nuova struttura costituirebbe così un deterrente – come spiega il candidato, per quel che solitamente accade in grandi parchi nelle città, ovvero la proliferazione di situazioni ai confini della legalità.

Dopo il ‘no’ deciso alla realizzazione del sottopasso nel quartiere del Soccorso, questa è la seconda proposta promossa dal centrodestra pratese riguardo alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Un’azione che avviene nell’assenza di un contraddittorio con un front runner degli avversari di centrosinistra, che governano attualmente la città di Prato. Va infatti avanti, in queste ore, la trattativa interna al Pd, che attualmente ruota attorno a quattro possibili nomi: sono in campo il segretario provinciale del partito Marco Biagioni, il vicesindaco Simone Faggi, la consigliera regionale Ilaria Bugetti e la capo di gabinetto della Toscana Cristina Manetti. L’annuncio è atteso nelle prossime ore.